عشرون دولة تشطب

2021/07/16 | 14:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عشرون بلدا دائنا للسودان الجمعة شطب قسم كبير من ديون الدولة الأفريقية، في إطار عملية التخفيض الكبير لديونها الخارجية التي بدأت منذ عدة أشهر، لمساعدة الخرطوم بالتنمية.

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