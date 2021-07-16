جهاز المخابرات الوطني وشرطة النجف يلقيان القبض على تاجر كبير للمخدرات بجنوب العراق

2021/07/16 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف عن قيام جهاز المخابرات العراقي في النجف الاشرف بالتخطيط لالقاء القبض على تاجر كبير للمخدرات بالتعاون مع شرطة المحافظة والأمن الوطني.وقالت المديرية " تم استدراج احد تجار المخدرات من احدى محافظات جنوب العراق وبحوزته ٦ كيلو غراملت من مادة الكرستال المخدرة ، بعد ايهامه بشرائها منه وفقا لصدور أمر بالقبض عليه من قبل قاضي جهاز المخابرات "واضافت انه " وخلال وصوله لسيطرة غماس تم إيقاف مركبته وتفتيشها والقي القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة وتم تسليمه إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه "./انتهى.

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