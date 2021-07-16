الخطوط الجوية العراقية تعلن عن رحلاتها ليوم غد السبت

2021/07/16 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن جدول رحلاتها ليوم غد السبت.وقال ان عدد الرحلات سيكون 62 رحلة، بواقع 24 رحلة داخلية ، 38 رحلة خارجية./انتهى8

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