الفتح يربط بين انسحاب الصدر وموعد الانتخابات في العراق

2021/07/16 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصعلق تحالف الفتح، اليوم الجمعة، على انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، من الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال القيادي في التحالف، سعد السعدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار السيد مقتدى الصدر بالانسحاب من الانتخابات هو قرار خاص به وكتلته هما اعلم بمصلحتهما".وأضاف: "لكن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد هو مطلب شعبي وجماهيري ومطلب المتظاهرين والمرجعية، وهو من اولى اولويات الحكومة في اجراء انتخابات مبكرة لاسباب متعددة، لان العراق يمر بازمات معقدة امنية وسياسية واقتصادية مجتمعية تستدعي اجراء الانتخابات".ولفت السعدي، إلى أن "هناك فجوة كبيرة بين الشعب والعملية السياسية، واجراء انتخابات تضمن اعادة الثقة"، مؤكدا أننا "في الفتح وصادقون نشدد على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

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