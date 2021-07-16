علاوي: الكاظمي سيبحث ملف خروج القوات الاميركية في واشنطن

2021/07/16 | 15:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار رئيس الوزراء الدكتور حسين علاوي، ان رئيس الحكومة سيجري جولة بعدد من الدول الغربية في وقت لاحق، فيما أشار الى انه سيبحث في واشنطن ملف خروج القوات الاميركية.

وقال علاوي في تصريح صحفي: إن "طبيعة المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة ستتركز على خروج القوات الامريكية، مع وجود توجه شعبي داعم لذلك" لافتاً إلى أن "هناك جدية لدى الجانب الأميركي في عقد مباحثات ثنائية".

وأضاف: ان "لدى رئيس الوزراء جولة بعدد من الدول الغربية في إطار زياراته التي اتسعت لدول شقيقة وصديقة" مشيرا الى ان "الجولة الجديدة ستكون لصالح الشعب العراقي".

واكد: ان "تعزيز العلاقات مع الدول العربية والأجنبية يندرج في إطار تحقيق مصلحة الشعب"، مبينا ان "هناك جدية من قبل الحكومة في الاستفادة من العروض العربية بالاستثمار، خاصة المصرية والسعودية والاردنية".

وتابع علاوي: ان "الشعب العراقي يتمنى ان تكون هناك استفادة من الخطط الشاملة للدعم العربي ولصالح تمكين العلاقات العراقية - العربية باعتبار ان عمق العراق عربي".

PUKmedia وكالات

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