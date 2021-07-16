بين الحلم والشعار - حسن مدن

2021/07/16 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن الفكرة هي دائماً أعمق وأكبر وأوسع من الشعار، لكن الشعار يختزل هذه الفكرة/ الحلم في كلمات .



والمسافة بين الشعار والواقع تظل شاسعة، لأن الشعار قرين الحلم والمؤمل، أما الواقع فاسمه يشي بمحتواه، إنه واقع فحسب .في الشعار دائماً شيء من المستحيل، لذلك لا غرابة في أن كثيراً من الشعارات التي وضعتها البشرية نصب عينيها في مراحل زمنية مختلفة ما زالت ماثلة، حتى وإن تجلت في صيغ وصور جديدة .عندما نقول ال ......





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