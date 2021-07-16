السيد القبانجي: الصحة فاشلة في ادائها ومستشفياتنا بين مهملة ومعطلة

2021/07/16 | 15:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصف امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، اداء وزارة الصحة بالـ”فاشل”, مبينا ان المستشفيات الان بين المخملة والمعطلة.وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، ان “نعبر عن تعازينا الحارة لذوي شهداء فاجعة مستشفى الناصرية”، مؤكدا ان “اداء وزارة الصحة […]

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