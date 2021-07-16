اعتقال مطلوبين من الفلوجة بـ ’هور الباشا’.. وعملية للمخابرات في الكرادة

2021/07/16 | 15:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت قوة من عمليات بغداد، الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم اثنين من ارهابيي داعش وضبط اسلحة ومواد مخدرة.

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وذكرت خلية الاعلام الامني، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 تموز 2021)، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية مؤكدة عن تواجد ارهابيين ينتمون الى عصابات داعش الإرهابي يعملان ضمن قاطع الفلوجة غربي بغداد، والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (4/1 إرهاب) تمكنت قوة من لواء المشاة (22) في فرقة المشاة السادسة بأشراف قسم استخبارات وامن عمليات بغداد من القاء القبض على اثنين إرهابيي عصابات داعش الإرهابي بعد دخولهم منطقة هور الباشا".

واضاف البيان ان "قوة من لواء (١٥) شرطة اتحادية وبالتعاون مع مفرزه من استخبارات ومكافحة ارهاب الكرادة ومفرزه من جهاز المخابرات ومكتب تحقيقات الاتجار بالأعضاء البشرية/ الرصافة وخلال كمين محكم تمكنت من ألقاء القبض على متهمين بتجارة الأعضاء البشرية وبالجرم المشهود".

وتابع البيان ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على ٤ اشخاص وفق مواد قانونية مختلفة وضبط (11) مسدس مختلف الانواع مع عتاد (١١٢) اطلاقة وحبوب مخدره عدد (٥٦) مع (3) أجهزة تعاطي المخدرات، و(٤،٧٠) غم من مادة الكريستال ومواد اخرى تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد الى جهات ذات الاختصاص".

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