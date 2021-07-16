نادي باريس يلغي ديون بقيمة 14 مليار دولار مستحقة على السودان

2021/07/16 | 15:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن إيمانويل مولين، رئيس نادي باريس أنه تم الموافقة على شطب 14 مليار دولار ديون مستحقة على السودان.وأوضح إيمانويل مولين، في تصريحات للصحفيين، أن نادي باريس قرر إعادة هيكلة باقي الديون المستحقة على السودان البالغة 23 مليار دولار، …

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