ذهب لتنظيف شقة صديقه.. ولكن المفاجأة كانت بعد الانتهاء من عمله

2021/07/16 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذهب لويس أنجيلينو لتنظيف شقة صديقه مقابل أموال إضافية..ولكن بعد ساعتين من العمل الشاق واللعب مع قطتين، فوجأ باتصال صديقه مارك وسؤاله عن سبب عدم مجيئه للتنظيف.

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