لجنة متابعة اجراءات مواجهة كورونا توصي باتخاذ قرارات مشددة لايقاف تدهور الموقف الوبائي

2021/07/16 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ان

اللجنة المكلفة بمتابعة اجراءات مواجهة

كورونا اصدرت توصيات بضرورة اتخاذ

قرارات مشددة لايقاف تدهور الموقف

الوبائي في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

ال

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