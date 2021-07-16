فقدان طائرة ركاب روسية في سيبيريا

2021/07/16 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر اليوم الجمعة، إن طائرة ركاب روسية اختفت خارج مدينة تومسك في سيبيريا.

ولم يتضح حتى الآن عدد من كانوا على متن الطائرة وإن كانت التقديرات تشير إلى أنهم بين 13 و17.

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