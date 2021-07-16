قناة لبنانية تكشف قائمة الحريري قبل اعتذاره عن تشكيل الحكومة

2021/07/16 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قناة الجديدة اللبنانية عن قائمة الحكومة الذي قدمها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى رئيس لبنان ميشال عون أمس.

وجاء في لائحة الأسماء أولاً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من المذهب السني، لوزارة الداخلية والبلديات وليد عبود من المذهب السني، لوزارة الصحة فراس الأبيض من المذهب السني، لوزارة العدل لبنى مسقاوي من المذهب السني، وزارة البيئة ناصر ياسين من المذهب السني.

وطرح الحريري 5 حقائب للمذهب الشيعي جاءت على الشكل التالي: وزارة المال يوسف خليل، ابراهيم شحرور لوزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة العمل لمايا كنعان، وزارة التنمية الإدارية عبدالله نصرالدين، وزارة الثقافة جهاد مرتضى.ومقعدين درزيين تقسما على عباس حلبي في وزارة التربية والتعليم وفؤاد حسن في وزارة المهجرين.

وحصلت الطائفة المسيحية على 12 مقعداً، 5 منهم للمذهب الماروني، قسمت على فاديا كيوان في الخارجية، فراس أبي نصيف في الإتصالات، لارا حنا في الزراعة، وسليم هاني في الشؤون الإجتماعية.

أما حقائب الروم فسمى الحريري جو صدي في نيابة رئاسة الحكومة، أنطوان شديد في الدفاع، سعادة الشامي في الإقتصاد، وطرح الحريري لحقائب الكاثوليك كارول عياط لوزارة الطاقة، فادي سماحة للصناعة، ومقعداً واحداً للأرمن وهو لحقيبة الشباب والرياضة بإسم كارابيت سليخانيان، وجو ميلا لوزارة الإعلام عن الأقليات.

وحذرت جهات دولية من اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية، فيما أعلنت فرنسا عقد مؤتمر دولي حول لبنان في الرابع من أغسطس (آب) المقبل.

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