مكافحة المخدرات: القبض على عدد من المتهمين في مناطق متفرقة من البلاد

2021/07/16 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المتهمين في مناطق متفرقة من البلاد.وقالت المديرية في بيان، ان "مفارز المديرية ألقت القبض على عدد من المتهمين في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تم القبض على تسعة متهمين في محافظة ميسان، وأربعة في كل من البصرة، وكربلاء، ومتهمين اثنين في ذي قار، واثنين آخرين في المثنى بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي".واضافت انه "تم احالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية "28 /32" مخدرات"./انتهى8

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