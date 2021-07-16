وفاة عشرة مدنيين واصابة اخرين بحادثي سير جنوب وشمال كركوك

2021/07/16 | 15:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن وفاة سبعة مدنيين واصابة آخر بحادث تصادم شاحنة مع مركبة مدينة .وقال المصدر ان سبب الحادث هو الاجتياز الخاطىء وادى الى وفاة عائلة جنوب كركوك باتجاه تكريت .واشار الى ان مركبتين اصطدمتا ببعض نتيجة السرعة بالقرب من منطقة جيمن شمال شرق كركوك باتجاه السليمانية مما ادى الى وفاة ثلاثة مدنيين واصابة ثلاثه اخرين ./انتهى

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