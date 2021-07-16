2021/07/16 | 15:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حصل “عراقي نيوز” اليوم الجمعة، على وثيقة صادرة من المحكمة الاتحادية العليا تحمل قرارا بالحكم ضد رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي بغرامة 100 ألف دينار عراقي بسبب تعينات خارج السياقات الدستورية.وبحسب وثيقة الحكم فأن “المحكمة قررت تغريم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مبلغ قدره 100 الف دينار عراقي فقط عن قضية مرفوعة ضده بسبب تعيينه 38 وكيل وزارة ومديرا عاما خارج السياقات الدستورية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: المحكمة الاتحادية تغرم الحلبوسي 100 الف دينار فقط بسبب تعيين 38 وكيل وزارة! عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: المحكمة الاتحادية تغرم الحلبوسي 100 الف دينار فقط بسبب تعيين 38 وكيل وزارة!) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: المحكمة الاتحادية تغرم الحلبوسي 100 الف دينار فقط بسبب تعيين 38 وكيل وزارة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).