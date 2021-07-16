2021/07/16 | 15:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن إجراءاتها لتنفيذ الخطة الحكومية لزيادة الإنتاج، فيما أكدت وجود احتياجات من أجل زيادة ساعات التجهيز.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل خلية أزمة تضطلع بعدة مهام، منها آنية، ومنها استراتيجية”، لافتاً الى أن “الجميع يستشعر أهمية ملف الكهرباء كونه ملف أمن وطنياً، وملف تعايش سلمياً وهو ما انعكس على تحسن في المنظومة الوطنية بشكل كبير بعد وصول الانتاج الى قرابة 20 ألفاً و700 ميغا واط”.وأضاف ان “الوزارة شكلت غرفة عمليات ،وهي مستمرة في الانعقاد ،وكذلك هناك نفير عام لجميع ملاكات الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تكشف عن إجراءاتها في تنفيذ الخطة الحكومية لزيادة الانتاج عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تكشف عن إجراءاتها في تنفيذ الخطة الحكومية لزيادة الانتاج) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تكشف عن إجراءاتها في تنفيذ الخطة الحكومية لزيادة الانتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).