محافظة عراقية توجه نداءً بسبب كورونا: لم نسجل هكذا أعداد مسبقاً

2021/07/16 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – واسط

وجهت محافظة واسط، اليوم الجمعة، نداء لكل مواطنيها، محذرا من مستوى خطورة جائحة كورونا كونها سجلت أعدادا لم تشهدها من قبل.

وقال بيان لدائرة صحة المحافظة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "دائرتنا سجلت اعدادا كبيرة وغير مسبوقة من الإصابات بالفيروس التاجي ولم تسجل هكذا إعداد منذ بدء الجائحة وكذلك سجلت مستشفياتنا إعدادا غير مسبوقة بالمصابين وكذلك باعداد الحالات الحرجة والتي تحتاج الى اجهزة التنفس الاصطناعي".

واهاب البيان بـ "جميع المواطنين من ابناء المحافظة بالانتباه لمستوى الخطورة الشديدة للوضع الوبائي للمتحور الجديد وضرورة الالتزام التام بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات في الأماكن المغلقة وغسل اليدين وغيرها من طرق الوقاية"، داعيا اياهم الى "التوجه لمنافذ اللقاح لإكمال التطعيم ضد فيروس كورونا حيث ان اللقاحات بأنواعها متوفرة ومنافذ اللقاح مفتوحة طيلة أيام العطلة".

واكدت الدائرة بحسب البيان ان "اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية هي الطريق الوحيد للخلاص من هذا الوباء الخطير والعودة للحياة الطبيعية".

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