عملية نوعية تطيح بأكبر تاجر مخدرات في جنوب العراق

2021/07/16 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفاعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، عن قيام جهاز المخابرات العراقي في النجف الاشرف بالتخطيط لالقاء القبض على تاجر كبير للمخدرات بالتعاون مع شرطة المحافظة والأمن الوطني.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان"جهاز المخابرات وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وشرطة النجف قام بالتخطيط للعملية النوعية بعد جمع المعلومات، إذ استدرج احد تجار المخدرات من احدى محافظات جنوب العراق وبحوزته ٦ كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة، بعد ايهامه بشرائها منه وفقا لصدور أمر بالقبض عليه من قبل قاضي جهاز المخابرات".

وبينت "خلال وصوله لسيطرة غماس تم إيقاف مركبته وتفتيشها والقاء القبض عليه وبحوزته المواد المخدرة وتم تسليمه إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ".

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