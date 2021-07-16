نداء استغاثة لانقاذ البصرة من كارثة قريبة

2021/07/16 | 15:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتنبئ الجوي، صادق العطية، الجمعة، من كارثة تسمم تهدد اهالي البصرة، واصفا اياها بأنها لا تقل خطورة عن كارثة حصلت 2018 بسبب ارتفاع نسب التلوث والطحالب السامة في المياة.

وقال عطية في حوار تابعه NRTعربية، (16 تموز 2021)، "إن لم تُتخذ اجراءآت للحد من ارتفاع ملوحة مياة شط العرب كما نراها اليوم وقت وصلت لمستويات مرتفعة أمام صمت حكومي وانشغال البرلمانيين بالانتخابات، فأن اهالي البصرة مقبلين على كارثة تسمم لا تقل خطورة عن الكارثة التي حصلت 2018 بسبب ارتفاع نسب التلوث والطحالب السامة في المياة".

وبين العطية، أنه "لدفع اللسان الملحي وإعادة عذوبة المياه لشط العرب، يجب أن لا يقل التصريف عن ١٠٣٦٨٠٠٠ (عشرة ملايين وثلاثمائة وثمانية وستين الف متر مكعب (يوميا) أي بمعدل ١٢٠ متر مكعب ثانية".

مردفا بالقول: "هذا الرقم محسوب بدقة، وما عداه سنتعرض لكارثة بيئية وصحية أخرى، إضافة للخسائر الاقتصادية والاجتماعية".

وكان مدير ناحية السيبة، جنوب البصرة، احمد هلال، كشف في وقت سابق من اليوم، في تصريح خاص لـNRT عربية، عن "ارتفاع نسبة الاملاح في مياه شط العرب اكثر من 14 الف TDS في الناحية والذي يمتد الى قضاء ابو الخصيب".

متوقعا، "وصول اللسان الملحي الى مركز المدينة في حال عدم زيادة الاطلاقات المائية من ناظم قلعة صالح الواقع في محافظة ميسان" .

وطالب مدير ناحية السيبة، الحكومة المحلية في البصرة بـ"الضغط على وزارة الموارد المائية لاعطاء المحافظة حصتها من المياه وعدم التجاوز عليها"، لافتا ان "هناك ضائعات تصل من 10-15 متر مكعب داخل اراضي محافظات ميسان خلف ناظم قلعة صالح بسبب التجاوزات على حصة محافظة البصرة من قبل المزارعين ومشاريع اخرى".

مشددا على ضرورة "استخدام الطرق الدبلوماسية ومفاتحة الجانب الايراني بفتح نهر الكارون ليسهم في دفع اللسان الملحي وخاصة في اشهر الصيف".

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