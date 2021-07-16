شرطة بغداد تحصي نشاطاتها خلال اسبوع

2021/07/16 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن حصيلة نشاطاتها للفترة من ٩/ ٧/ ٢٠٢١ لغاية ١٥ /٧/ ٢٠٢١ .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذآ لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي وفي إطار جهود قيادة شرطة بغداد بالحد من الجريمة والقبض على الجناة وتنفيذ أوامر القبض القضائية ندرج أدناه أهم النشاطات والفعاليات خلال الفترة الماضية".

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