لجنة مشتركة بين اربيل وبغداد لمواجهة التغييرات المناخية

2021/07/16 | 15:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب مخاطر انتشار الغازات المضرة والتغييرات التي يشهدها المناخ، شكلت الجهات ذات العلاقة في اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لجنة مشتركة لمواجهة تلك المخاطر.

وقال احمد محمد المتحدث باسم هيئة حماية وتحسين البيئة في اقليم كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: من اجل تقليل المخاطر والتغييرات التي يشهدها المناخ قمنا في هيئة البيئة بتشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة الاتحادية باسم لجنة التغييرات المناخية.

واضاف: ان اعمال تلك اللجنة تستمر لمدة 10 سنوات وهي جزء من الاعمال والمهام التي تقع على عاتق العراق والتي وردت في اتفاق باريس للمناخ الذي ابرم في العام 2015.

واشار الى انه ومع انطلاق اعمال اللجنة نستطيع تقليل تاثير الغازات المضرة بالمناخ بنسبة 2%، لكن اذا كانت هناك مساعدات دولية فنستطيع خلال السنوات العشرة المقبلة تقليل تلك الاضرار بنسة 15%.

واوضح: انه وفي اطار برنامج عمل اللجنة ستقوم كل وزارة بمراجعة نشاطاتها في المجال التي تختص به وتعمل على تقليل تاثيرات الغازات المضرة بالمناخ.

PUKmedia طه عبدالله/اربيل

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