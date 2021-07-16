2021/07/16 | 15:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني في خطوة لافتة، أعلن تطبيق واتساب للمراسلة عن إطلاق تجربة جديدة، تهدف إلى تحرير مستخدميه من الهواتف المحمولة وقيودها مثل أعطال البطارية المألوفة.وقد أوضحت الشركة أنّ الإختبار المحدود النطاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجربة جديدة..



واتساب من دون هاتف المركز الخبري الوطني.

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