رونالدو يحسم أمر استمراره مع يوفنتوس من عدمه

2021/07/16 | 15:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الجمعة، أن النجم البرتغالي أبلغ إدارة ناديه يوفنتوس بقراره النهائي حول مستقبله.ولم يترك “الدون” أي مجال للشكوك في رسالته إلى إدارة نادي “السيدة العجوز” والتي مفادها أنه باق مع الفريق للموسم القادم وسيعود إلى التدريبات يوم 25 يوليو لبدء فترة الإعداد وفقا للصحيفة الإيطالية.وأوضحت […]

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