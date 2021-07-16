حملة كبيرة لإخماد حريق في بغداد (فيديو)

2021/07/16 | 15:36 - المصدر: وكالة ناس

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حدث قبل قليل..الدفاع المدني تستنفر لتخمد حريق هائل اندلع داخل معمل ومخزن وخزان وقود شمال بغداد .استنفرت فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ واشركت ( 15 ) عجلة اطفاء بكامل طواقمها لإخماد حادث حريق اندلع داخل معمل الخليج العربي للعصائر بمساحة ( 3 ) دونم في منطقة التاجي شمال بغداد .حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران التي اشتعلت في مولدة كهربائية مع كميات كبيرة من وقود الگاز تقدر بـ ( 15) ألف لتر لتحرق معها المخزن والمعمل المشيد من البلوك ومسقف بالواح الچينكو مع احتراق عجلة صالون فيما انقذت وابعدت فرق الدفاع المدني النيران عن مولدات كهربائية عدد( 3 ) وخزين وقودها وانقذت عدد من للعجلات المدنية وانهت الحادث بعد ان بذلت جهود كبيرة نظراً لتوسع الحادث وارتفاع درجات الحرارة الجو يضاف اليها مواجهة حرارة السنة نيران الحريق مما شكل تحدي حقيقي لرجال الدفاع المدني بالصمود واتمام المهام المناطة بهم لتقليل الخسائر المادية وايقاف توسع الحريق وساهم دون تسجيل اصابات بشرية .على اثر ذلك استدعى الدفاع المدني خبير الادلة الجنائية وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .

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