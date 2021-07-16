مستشار الكاظمي يكشف عن جولة غربية لرئيس الوزراء تعقب زيارة واشنطن

2021/07/16 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مستشار رئيس الوزراء الدكتور حسين علاوي، الجمعة، عن ان رئيس الحكومة سيجري جولة بعدد من الدول الغربية في وقت لاحق، مشيراً الى انه سيبحث في واشنطن ملف خروج القوات الاميركية.

وقال علاوي في تصريحات صحفية إن طبيعة المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة ستتركز على خروج القوات الامريكية، مع وجود توجه شعبي داعم لذلك لافتاً إلى أن هناك جدية لدى الجانب الأميركي في عقد مباحثات ثنائية.

وأضاف ان لدى رئيس الوزراء جولة بعدد من الدول الغربية في إطار زياراته العربية والدولية، مؤكداً ان هناك جدية من قبل الحكومة في الاستفادة من العروض العربية بالاستثمار، خاصة المصرية والسعودية والاردنية.

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