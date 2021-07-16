حرق لبنان والوقت الضائع حتى الانتخابات

2021/07/16 | 16:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذار سعد الحريري عن تأليف الحكومة ليس مفاجئا لأي مراقب يتابع الوضع اللبناني.فالإفلاس السياسي والاقتصادي والأخلاقي فوق العفن الطائفي أكل ما تبقى من ذرة وطنية لدى الطبقة السياسية، التي تقتطع حصصها وأموالها فوق جثث اللبنانيين.

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