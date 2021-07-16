الشيخ حمودي يدعو السيد الصدر لاعادة النظر بقرار الانسحاب من الانتخابات

2021/07/16 | 16:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإعادة النظر في قرار الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقال الشيخ حمودي في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، ان “التيار الصدري ركن أساسي في العملية السياسية العراقية، وأحد أعمدة البناء الديمقراطي والحراك الشعبي، والعراق اليوم […]

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