2021/07/16 | 16:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في العراق.وذكرت في تقريرها اليومي : بلغ عدد الاصابات 8336 وحالات الشفاء 7805 وحالات الوفاة 44.واضافت : بلغ عدد متلقي اللقاح اليوم 39353./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ارتفاع .. انخفاض بعدد مصابي كورونا في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ارتفاع .. انخفاض بعدد مصابي كورونا في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).