2021/07/16 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت شرطة محافظة البصرة ،اليوم الجمعة، بأن مفارز قسم مكافحة الإجرام بالمحافظة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل محامي بتاريخ 10 تموز 2021.وذكرت الشرطة في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل محامي في البصرة المركز الخبري الوطني.

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