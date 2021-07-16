قوباد طالباني: ندعم المخلصين وسنعاقب المفسدين

2021/07/16 | 16:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، يوم الجمعة 16/7/2021، مع مسؤولي قسم من الوحدات الادارية في محافظة السليمانية.

وقال قوباد طالباني خلال الاجتماع: المهمة الاساسية للدوائر الحكومية هي خدمة المواطنين وسنعمل بشكل جدي على تقديم وايصال الخدمات للمواطنين وتنفيذ المشاريع في حدود محافظة السليمانية.

واضاف: عملية التغيير بدأت وهي تعتمد على اساس الكفاءة والاخلاص والخدمة، الهدف من التغييرات هو تسير اعمال الحكومة بشكل افضل وتقديم خدمات اكثر للمواطنين في حدود محافظة السليمانية.

وقال نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان: الذين ينجزون اعمالاً جيدة ويخدمون المواطنين سيلقون دعماً كاملا، لكن بالمقابل ستتم معاقبة المتورطين بالفساد والذين يستخدمون مواقعهم لمصالحهم الشخصية ولايخلصون في انجاز المهام التي القيت على عاتقهم باشد عقوبة.

واوضح: لن نسمح ابدا بان تتدخل القوات الامنية في شؤون السوق والسياسة وقوت ومعيشة المواطنين، هدفنا الوحيد من هذه القرارات والتغييرات هو خدمة المواطنين بشكل افضل وتنفيذ مهام المؤسسات الحكومية بمستوى جيد واعتراض المحاولات والنواقص التي تضر بحياة ومعيشة المواطنين.

PUKmedia ترجمة

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