ماذا يعني انسحاب أمريكا من أفغانستان؟

2021/07/16 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن قرار انسحابها النهائي من أفغانستان.ومما لا شك فيه أن القرار فيه الكثير من المنطق خاصة بعد 20 عاماً من الصراع المسلح في المنطقة

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