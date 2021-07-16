تحذيرات أممية من ’تفويت’ ملايين الأطفال لقاحاتهم الدورية بسبب كورونا

2021/07/16 | 16:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذّرت الأمم المتّحدة من خطر حدوث "كارثة مطلقة" في حال عدم معالجة، مشكلة تفويت ملايين الأطفال حول العالم لقاحاتهم الدورية من جرّاء جائحة كوفيد-19.

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وقالت كايت أوبراين مديرة دائرة التحصين في منظمة الصحة العالمية في مقرّ المنظمة في جنيف: إنه "في 2021 نحن أمام احتمال حدوث كارثة مطلقة بسبب هذا الوضع".

ولفتت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية إلى أنّ "الوضع الحالي بالغ الخطورة إذ هناك أطفال لم يتلقّوا اللّقاحات المفروض بهم تلقّيها وبالتالي هم معرّضون لخطر الإصابة بأمراض معدية وهذا الأمر يتزامن مع رفع سريع جداً للقيود الصحية المفروضة لمكافحة كوفيد-19 والتي تحدّ في الآن نفسه من تفشّي عدد من الأمراض المعدية لدى الأطفال.



وأعطت أوبراين مثالاً على ما تقول مشكلة تفشّي الحصبة في باكستان".

وشدّدت أوبراين على أنّ "هذين العاملين مجتمعين هما الكارثة المطلقة التي ندقّ ناقوس الخطر الآن بشأنها لأنّه يجب علينا أن نتحرّك الآن لحماية هؤلاء الأطفال".

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