م 2 / ف 17 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 839 - أحمد صبحى منصور

2021/07/16 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 839 ( سنة تسع وثلاثين وثمانمائة )شهر جمادى الآخرة .



أوله يوم الأربعاء وظائف أكابر المجرمين 1 ـ ( ‏وفي حادي عشره‏:‏ قدم الأمير غرس الدين خليل بن شاهين نائب الإسكندرية بهدية ، فخُلع عليه من الغد يوم الإثنينْ ثاني عشره‏ ، ونزل من القلعة ، فأدركه من خلع عنه الخلعة وأعادها إلى ناظر الخاص .



وذلك ......





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