م 2 / ف 17 الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 839 - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى في التأريخ لسنة 839 ( سنة تسع وثلاثين وثمانمائة )شهر جمادى الآخرة .
أوله يوم الأربعاء وظائف أكابر المجرمين 1 ـ ( وفي حادي عشره: قدم الأمير غرس الدين خليل بن شاهين نائب الإسكندرية بهدية ، فخُلع عليه من الغد يوم الإثنينْ ثاني عشره ، ونزل من القلعة ، فأدركه من خلع عنه الخلعة وأعادها إلى ناظر الخاص .
وذلك ......
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