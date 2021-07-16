مره الشرطة ومره الجيش - صبحي البدوي

2021/07/16 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_البدوي مره السلطة ومره الجيش شعارات عمت كل ساحات الضفة العربيه المحتله واشغلت معظم وسائل التواصل الاجتماعي المحكي والمرئي منها وتناقلتها وسائل الاعلام المحلية والعالمية.



هذه الشعارات كانت عباره عن ردات فعل واضحه لتكرار عمليات قمع السلطة الفلسطينية لقطاعات واسعه من الفلسطينيين المطالبين بكشف وتعرية قتلة الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات.



لم تقتصر مطالب الحراكيين والمتظاهرين على عملية الاغتيال ال ......





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