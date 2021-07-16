"الكهرباء" العراقية: خطة حكومية لزيادة الإنتاج..ونحتاج لزيادة ساعات التجهيز

2021/07/16 | 16:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوضحت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، إجراءاتها لتنفيذ الخطة الحكومية لزيادة الإنتاج، فيما أكدت وجود احتياجات من أجل زيادة ساعات التجهيز.وقال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن رئيس الوزراء …

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