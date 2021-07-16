حراس أمن يُقيمون على معرض بمتحف بالتيمور للفن في أمريكا

2021/07/16 | 16:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيقوم ضباط أمن المتحف، وهم أشخاص ربما يقضون معظم وقتهم ينظرون إلى الفن، بتنظيم معرض في متحف بالتيمور للفن (BMA) كقيمين ضيوف.

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