كهف منزلي يعتقد أنه كان موطنًا لملك إنجليزي أصبح قديسًا.. ما سره؟

2021/07/16 | 16:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر العلماء في إنجلترا على كهف منزلي شبه كامل، يعود إلى الفترة الأنجلوساكسونية، ويُعتقد أنه كان موطنًا في يوم من الأيام لملك أصبح قديسًا.

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