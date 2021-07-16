2021/07/16 | 16:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع طلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، ضم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى صفوف الميرنجي.ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أنشيلوتي يطلب ضم صلاح إلى ريال مدريد، إذا فشل الأخير في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان".وأشارت إلى أنه "رغم الأزمات المالية بسبب وباء كورونا، لكن ريال مدريد حريص على إبرام صفقة كبرى خلال الصيف الحالي".وأوضحت أن "هناك شرخًا في علاقة صلاح مع مدربه الألماني يورجن كلوب، ما قد يدفع ليفربول صوب بيع اللاعب المصري والاستفادة من أموال الصفقة".وذكرت أن "أنشيلوتي غير مقتنع بقدرات كل من ماركو أسينسيو ورودريجو جويس وفينيسيوس جونيور كأجنحة هجومية".وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وسبق أن ربط اللاعب المصري نفسه أكثر من مرة باللعب في الليجا".

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