2021/07/16 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، اليوم الجمعة، الأسباب المتعلقة بأزمة البنزين في المحافظة، موضحا انه لاتوجد اية رقابة على بيع البنزين داخل محطات الموصل.وقال طالب في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجددا..



أزمة وقود في نينوى وشركة التوزيع توضح الاسباب المركز الخبري الوطني.

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