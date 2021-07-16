رجل يقتل عشيق والدته.. الشرطة تكشف تفاصيل جريمة في كربلاء (صورة)

2021/07/16 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة،

الجمعة، عن تفاصيل جريمة قتل حدثت في

أحد أحياء المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "قسم مكافحة الإجرام استخبر

بوجود جثة داخل عجلة في حي الإطارات،

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