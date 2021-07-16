كورونا في العراق.. قفزة بالوفيات وتراجع طفيف في الاصابات

2021/07/16 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل العراق، تسجيل اعداد مرتفعة

باصابات كورونا يومياً منذ اعلان دخول

البلاد في الموجة الثالثة منذ اسبوعين،

في الوقت الذي خفّضت وزارة الصحة من عدد

الفحوصات المختبرية لتشخيص الإصابات

بكورونا خلال اليوم

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