2021/07/16 | 16:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة يكرم الفلاحين والجهات المشاركة في الاسبوع الزراعي بالدروع والشهادات التقديرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/16 | 16:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يكرم الفلاحين والجهات المشاركة في الاسبوع الزراعي بالدروع والشهادات التقديرية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يكرم الفلاحين والجهات المشاركة في الاسبوع الزراعي بالدروع والشهادات التقديرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).