القبض على متهم ارتكب جريمة قتل محام في البصرة

2021/07/16 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت مفارز قسم مكافحة الإجرام في البصرة القبض على متهم لارتكابه جريمة قتل محام في منطقة الجمعيات وسط المحافظة .وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان " بعد التحري وجمع المعلومات من التوصل الى مكان تواجد المتهم بعد هروبه من محل إقامته ومداهمته والقبض عليه.وبعد التحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع متهمين هاربين (والده وشقيقه) بسبب خلافات مالية.واضاف " ضبط بحوزته المسدس المستخدم في الجريمة والدراجة النارية( ستوتة) التي كان يستقلونها ساعة وقوع الجريمة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء ./انتهى

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