بالفيديو والصور: اندلاع حريق داخل مقر قيادة عمليات كربلاء

2021/07/16 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل مقر قيادة عمليات كربلاء.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلع داخل مقر قيادة عمليات كربلاء".

واضاف المصدر ان " وحدات الدفاع المدني توجهت موقع الحريق، دون أن يتبين حجم الأضرار".

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