جريمة قتل بشعة في كربلاء

2021/07/16 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت قيادة شرطة محافظة كربلاء عن تفاصيل جريمة قتل حدثت في أحد أحياء المدينة.

القيادة قالت في بيان ان قسم مكافحة الإجرام عثر على جثة مواطن في السادسة والثلاثين من العمر داخل عجلة في حي الإطارات مبينة ان القتيل تعرض الى عدة ضربات في منطقة الرأس بواسطة مطرقة حديدية.

وأشار البيان الى تشكيل فريق عمل لمتابعة الجريمة والذي تمكن من خلال التنسيق مع باقي اقسام الشرطة في المحافظات من التوصل الى معرفة ان القاتل قد هرب الى محافظة ذي قار حيث تم القبض عليه هناك واعترف بقتل المجني عليه بسبب خلافات بينهما.

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