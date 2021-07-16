سليم همزة: هنالك عوامل تقف عائقا أمام إجراء الانتخابات في تشرين الأول المقبل

2021/07/16 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، عن بعض العوامل التي عدها عائقا أمام إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد.

وأوضح همزة ان البيئة السياسية غير مستقرة وأصبحت غير أمنة، وهو ما سيؤثر بالتالي على إجراء انتخابات مجلس النواب بموعدها المحدد في العاشر من تشرين الأول المقبل، فضلا عن عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي والأمني والصحي والخدمي، وتداعيات كل ذلك مضيفا ان الكتل السياسية تؤكد أمام الرأي العام انها مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا إنها في الحقيقة تؤيد تأجيلها إلى موعدها الأصلي في نيسان من العام المقبل.

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