العراق.. تسجيل 44 حالة وفاة و8336 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/07/16 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الحصيلة اليومية الاصابات بفيروس كورونا انخفاضا طفيفا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقابل ارتفاع في عدد الوفيات.

وزارة الصحة أكدت في بيان، تسجيل اربع وأربعين حالة وفاة جديدة، ليرتفع مجمل عدد الوفيات الى سبعة عشر الفا وسبعمئة واحدى وخمسين حالة، مشيرة الى تسجيل ثمانية آلاف وثلاث مئة وست وثلاثين إصابة جديدة، وهو ما يرفع العدد الكلي للإصابات الى مليون واربع مئة وأربعة وسبعين الفا وثماني مئة وخمس وستين حالة، في حين أكد البيان تماثل سبعة آلاف وثماني مئة وخمسة مصابين للشفاء.

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