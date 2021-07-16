العراق يسجل 8336 اصابة جديدة بكورونا

2021/07/16 | 17:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الجمعة16/7/2021، عن تسجيل 8336 اصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 8336 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة في عموم العراق.

واضافت: ان حالات الشفاء من الاصابة بالفايروس بلغت 7805، مبينة انها سجلت 44 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

وتابعت الوزارة، ان مجموع المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا وصل الى 1124594 مواطنا.

وادناه وثيقة تبين الموقف الوبائي واللقاحي بفايروس كورونا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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