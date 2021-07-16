قد يشعل غضب المسلمين في الهند.. حظر ذبح أضاحي العيد في كشمير

2021/07/16 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت السلطات في الشطر الخاضع لسيادة الهند من إقليم كشمير ذبح الأضاحي خلال عطلة عيد الأضحى المقبلة، في حكم من المرجح أن يزيد الغضب المناهض للهند في المنطقة المتنازع عليها ذات الأغلبية المسلمة.

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